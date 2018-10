Lienz war wegen Unwetter mit dem Auto nicht erreichbar

Link zum Original-KURIER-Artikel

Am 30. Oktober war der Bezirk Lienz

mit dem Auto nicht erreichbar.

Lienz ist in Tirol.

Der Grund dafür waren Sturm und starker Regen.

Bis jetzt gibt es noch keine Information

über Verletzte oder Vermisste.

Außerdem gibt es an vielen Orten

in Ost-Tirol noch immer keinen Strom.

Daran wird aber bereits gearbeitet.

Die Straßen sind mittlerweile wieder frei.



Feuerwehr-Einsätze gab es auch in Niederösterreich

Die Feuerwehr hatte wegen dem Sturm auch

Einsätze in Niederösterreich.

Am schlimmsten war es im Bezirk Neunkirchen,

dort gab es auch Strom-Ausfälle.

In den Bezirken Sankt Pölten, Wiener Neustadt und

Baden gab es auch Einsätze wegen dem Sturm.

Zum Teil mussten Straßen gesperrt werden.

Die Südbahn-Strecke am Semmering konnte am 30. Oktober

wegen den Unwetter-Schäden nicht befahren werden.

Die Südbahn-Strecke ist eine Bahnstrecke von der ÖBB.

Sie führt von Wien bis in die Steiermark und ist eine

der wichtigsten Verbindungen der ÖBB.

Inzwischen kann die Strecke wieder befahren werden.