Am 3. August findet das „Lichter-Fest“ wieder statt

Link zum Original-KURIER-Artikel

Seit vielen Jahren findet das Lichter-Fest

auf der Alten Donau statt.

Eigentlich war das Lichter-Fest für den 27. Juli geplant.

Wegen dem schlechtem Wetter musste das Fest

aber um eine Woche verschoben werden.

Das Lichter-Fest findet deshalb am Nachmittag

und am Abend am 3. August statt.

Ungefähr 700 Boote werden

auf der Alten Donau unterwegs sein.

Die meisten Boote sind geschmückt.

Ab 14:00 Uhr wird die Kagraner Brücke

für den Auto-Verkehr gesperrt.

Es gibt Essens- und Getränke-Wägen,

ein Karussell für Kinder und es gibt auch Musik.

Ab 21:45 Uhr gibt es zum Abschluss

vom Lichter-Fest ein großes Feuerwerk.