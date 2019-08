Großes Feuerwerk: Das Lichterfest findet am Samstag statt

Markus Grießler hat die Entscheidung gefällt: Das Lichterfest auf der Alten Donau findet am Samstag, 3. August, statt. Eigentlich war es für den 27. Juli geplant gewesen. Wetterbedingt hatte es um eine Woche verschoben werden müssen.

Foodtrucks und Ringelspiel

Das Lichterfest findet seit vielen Jahren im Sommer auf der Alten Donau statt. In der jüngsten Vergangenheit ist es immer größer geworden. Mittlerweile sind am Wasser an die 700 Boote unterwegs, die meisten davon geschmückt. Immer mehr fanden sich auch auf der Kagraner Brücke ein und verfolgten das große Feuerwerk am 21.45 Uhr vom Land aus.

Deshalb wird heuer erstmals die Kagraner Brücke ab 14 Uhr gesperrt. Es wird Food- und Getränketrucks geben, ein Ringelspiel und ein DJ-Pult.