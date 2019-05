Letzter "Life Ball" in diesem Jahr

Link zum Original-KURIER-Artikel

Am 8. Juni 2019 findet der letzte „ Life Ball“

im Wiener Rathaus statt.

26 Jahre lang gab es den Life Ball.

Der Life Ball ist die größte

Charity-Veranstaltung in Europa,

die sich für Menschen mit AIDS einsetzt.

Charity ist englisch

und bedeutet Wohltätigkeit.

Das heißt, dass es dabei

um einen guten Zweck geht.

AIDS ist eine Krankheit,

an der Menschen sterben.

Aids ist eine unheilbare Krankheit

vom Immunsystem.

Durch die Krankheit kann sich der

Körper nicht mehr

gegen Viren und Infektionen schützen.

Den Life Ball gibt es im Juni zum letzten Mal,

weil es immer schwieriger wurde,

neue Sponsoren und Spender zu finden.

Sponsoren sind Menschen, die etwas mit Geld unterstützen.

In Österreich gibt es bereits viel Hilfe

für Menschen die an AIDS erkrankt sind.

Viel weniger Hilfe bekommen aber

zum Beispiel noch die Menschen mit AIDS in Afrika.

Deshalb geht heuer das Geld,

was der Life Ball bekommt,

an Orte in Afrika,

um dort Leben zu retten.



