Leichtere Aufnahme für den Polizei-Beruf

Im Jahr 2018 sind viele Bewerber am

Aufnahme-Test für den Polizei-Beruf gescheitert.

Deshalb wurde der Test geändert.

Seit dem 1. Jänner 2019 gibt es einen neuen Test.

Die Bewerber müssen den 3 000-Meter-Lauf und

die Schwimmprüfung nicht mehr machen.

Am ersten Tag werden die Rechtschreibung,

Grammatik und Konzentration getestet.

Wer diese Tests nicht besteht,

kann sie schon in 6 Monaten wiederholen.

Am 1. Tag ist auch der sportliche Test.

Anstatt dem 3 000-Meter-Lauf gibt es einen

Belastungs-Test auf einem Ergometer.

Ein Ergometer ist ein Gerät,

das misst, wie körperlich fit man ist.

Wer den Sport-Test nicht schafft,

kann ihn nach 3 Monaten wiederholen.

Statt der Schwimmprüfung reicht

der Nachweis von einem Schwimm-Abzeichen.

Am 2. Tag der Prüfung finden ein Interview

und die ärztlichen Tests statt.

Die Bewerber erfahren spätestens

3 bis 5 Monate nach dem Aufnahme-Test,

ob sie aufgenommen wurden.

Es gibt maximal 1 000 Punkte zu erreichen.

Die Mindest-Punktzahl für die Aufnahme

liegt seit der Änderung bei ungefähr 200 Punkten.