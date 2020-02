Lehrer berichten im Internet über ihre Erfahrungen

Link zum Original-KURIER-Artikel

Vor einem Jahr wurde die Internetseite

https://schulgschichtn.com/

von 3 Lehrern gegründet.

Sie gründeten die Internetseite,

weil sie über ihren Alltag in der Schule berichten wollen.

Sie wollen damit zeigen,

wie der Alltag in Schulen wirklich aussieht.

Auf der Internetseite kann jeder Lehrer von seinen

Erfahrungen berichten.

Ein Lehrer erzählt, dass es in den Schulen viele hilfsbereite

Lehrer und großartige Kinder gibt.

Aber es gibt auch Probleme an den Schulen.

Die Lehrer wollen zeigen,

was alles Gutes passiert und welche Lösungen es gibt.

Ein Lehrer sagt, dass er und seine Kollegen viel mit den

Kindern zusammenarbeiten und verschiedene

Schulprojekte machen.

Dadurch sollen die Schüler Selbstvertrauen bekommen.

Das Ziel von den 3 Lehrern ist, dass sich die Schüler

für Wissen interessieren und später ein eigenes Leben

führen können.