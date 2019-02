Lebensmittel ohne Plastikverpackung werden immer beliebter

Link zum Original-KURIER-Artikel

Der Supermarkt-Anbieter „New World“ in Neuseeland

startete im Herbst die Aktion „Food in the nude“,

bei der Essen unverpackt verkauft wird.

Normalerweise sind Lebensmittel verpackt,

zum Beispiel in einer Plastikverpackung.



Es gibt aber auch Geschäfte,

in denen man unverpackte Lebensmittel kaufen kann.

Diese Geschäfte nennen sich oft Greißlerei.

Nahrungsmittel wie Obst, Gemüse, Mehl, Reis oder

Hülsenfrüchte werden dort unverpackt verkauft.

Das heißt, sie werden in Gefäßen oder Körben angeboten.

Die Kunden müssen dann selber Sackerl oder Boxen

mitnehmen, in denen sie die Lebensmittel einpacken können.

Der Supermarkt „New World“ in Neuseeland, hat 3 Mal

mehr Geld verdient mit dem Verkauf von Obst und Gemüse.

Der Grund dafür ist, dass der Supermarkt keine

Plastikverpackungen mehr verwendet.

Für Obst und Gemüse gibt es dort spezielle Regale,

wo die Lebensmittel mit einem Sprühnebel

aus Wasser befeuchtet werden.

Der Besitzer von einem „New World“ Supermarkt sagt,

dass die Kunden mehr Geld für Obst und Gemüse ausgeben,

weil sie die Ware wieder anfassen und riechen können.

Ohne Verpackung riechen die Lebensmittel viel stärker.

„Es ist sicher ein Anreiz, wenn man etwas riecht

und die Früchte selber aussuchen kann“, sagt man in

„Lunzer´s Maß-Greißlerei“ im 2. Wiener Bezirk.

Der Kunde kann sich auch aussuchen,

wieviel er einkauft, anstatt ein 1-Kilo-Packerl zu kaufen.

Caroline Reiß-Kornfehl, die „Die Schmeckerei“

in Wiener Neustadt betreibt, verwendet

statt Kunststoff-Folien Bienenwachstücher.

Durch Lebensmittel ohne Plastikverpackung

entsteht auch weniger Müll, was gut für die Umwelt ist.

Hier kann man unverpackte Lebensmittel in Österreich kaufen:

Lunzers Maß-Greißlerei, Heinestraße 35, 1020 Wien

www.mass-greisslerei.at

Lieber Ohne, Otto Bauer-Gasse 10, 1060 Wien

www.lieberohne.at

Der Greißler, Albertgasse 19, 1080 Wien

www.der-greissler.at

Die Warenhandlung, Marxergasse 13, 1030 Wien

www.warenhandlung.at

Die Schmeckerei, Ungargasse 17, 2700 Wiener Neustadt

www.schmeckerei.at

Tante Hanna-Laden, Werkstraße 13, 4300 St. Valentin

www.tante-hanna-laden.at

Sierninger Kerndlgreißlerei, Neustraße 13, 4522 Sierning

facebook/sierninger-kerndlgreisslerei.com

Das Gramm Neutorgasse 7, 8010 Graz

www.dasgramm.at