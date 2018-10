Laura Stigger gewinnt Rad-Weltmeisterschaft

Link zum Original-KURIER-Artikel



Die 18-jährige Tirolerin, Laura Stigger

wurde Rad-Weltmeisterin bei den Juniorinnen.

Sie holte sich Juniorinnen Gold.

Junior ist eine Altersklasse im Sport.

Sportler zwischen 16 und 18 Jahren gelten als Junioren.

Sie hat sich in einem Sprint durchgesetzt.

Für den österreichischen Radsport-Verband

ist das die zweite Junioren-Gold Auszeichnung.

Felix Grall gewann 2015 Junioren-Gold.

Stigger ist Mountainbikerin

und darin ist sie mehrfache Weltmeisterin.

Sie wollte aber auch auf Weltkämpfe in ihrer Heimat

und auf Titelkämpfe auf der Straße nicht verzichten.

Sie hätte nie gedacht,

dass sie es so weit schaffen würde,

sagte sie in einer ersten Reaktion.

Das nächste was der 18-jährigen bevor steht,

sind die Olympischen Jugend-Sommerspiele in Buenos Aires,

die diese Woche beginnen.

Buenos Aires ist die Hauptstadt von Argentinien.