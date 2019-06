Labor-Fleisch kann in Zukunft echtes Fleisch ersetzen

Link zum Original-KURIER-Artikel

Das Unternehmen „Mosa Meat“

aus den Niederlanden hat es geschafft,

künstliches Fleisch für Fleisch-Laibchen herzustellen.

Dieses künstliche Fleisch wird

auch Labor-Fleisch genannt.

Labor-Fleisch besteht aus echtem Fleisch,

aber dafür werden keine Tiere getötet.

Die Fleisch-Laibchen können zum Beispiel

in Hamburgern verwendet werden.



Das Labor-Fleisch wird durch

Stammzellen von Tieren hergestellt.

Stammzellen befinden sich

in Menschen und Tieren.

Die Zellen bewirken,

dass sich der Körper weiterentwickelt.

Wenn man künstliches Fleisch züchten will,

nimmt man eine Stammzelle von einer Kuh

und lässt eine Stammzelle wachsen.

Die Stammzelle muss ab und zu gefüttert werden,

damit sich die Stammzelle weiterbilden kann.

Nach ungefähr 8 Wochen ist aus der Stammzelle

ein ganzes Fleisch-Laibchen geworden.



Das Labor-Fleisch sieht wie echtes Fleisch aus

und schmeckt auch wie echtes Fleisch.

Im Jahr 2021 oder 2022 soll man

das Labor-Fleisch dann auch kaufen können.