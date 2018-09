Kurs für Schüler: Nachrichten und Falsch-Meldungen im Internet erkennen

Link zum Original-KURIER-Artikel

Die „Pädagogische Hoch-Schule“ in Wien

hat vor Kurzem für mehr als 30 Schüler einen Kurs gemacht.

In diesem Kurs ging es darum, dass die Schüler lernen,

falsche Nachrichten-Meldungen von echten Nachrichten zu unterscheiden.

Dieser Kurs wurde von Elke Höfler und Veronika Gmachl veranstaltet.

Veronika Gmachl ist die Chefin vom deutschen Wörterbuch „Brockhaus“.

Der Gedanke zu diesem Kurs stammt

von der österreichischen Autorin Marie Ebner-Eschenbach.

Sie sagte: „Wer nichts weiß, muss alles glauben.“

Die Schüler lasen zum Beispiel

einen Nachrichten-Beitrag mit dem Titel:

„Einigung auf Klima-Konferenz: soll durch

umweltfreundliches Co³ ersetzt werden“

und sollten dann entscheiden,

ob diese Meldung stimmt oder nicht.

Die Schüler sollten diese Meldung mit einem Punkte-System

von 0 für „superfake“ bis 3 für „superfakt“ bewerten.

Die Kurs-Leitern Höfler erklärte, dass diese Nachricht nicht stimmt.

Sie stammt nämlich von der satirischen Internet-Seite „Der Postillon“.

Satire ist eine Kunst-Form, mit der sich Menschen über andere Personen,

Ereignisse oder Zustände lustig machen.

Die Brockhaus-Chefin Gmachl meinte, dass die Jugendlichen

auch in der Schule lernen sollen,

wie sie mit dem Computer, dem Internet und Nachrichten umgehen.

Fabian Staudinger ist der Klassen-Vorstand

einer 2. Klasse in einer Neuen Mittelschule.

Staudinger sagte, dass viele Schüler den Begriff „Fake News“

schon einmal gehört haben, aber nichts damit anfangen können.

Fake News ist Englisch und bedeutet auf Deutsch „Falsch-Nachrichten“.

Staudinger erzählt, dass er sich mit seinen Schülern

auf den Kurs vorbereitet hat.

Sie haben sich bearbeitete Fotos und Videos angeschaut.

Dies hat die Schüler sehr interessiert, weil sie selbst

schon auf den Internet-Seiten „Snapchat“ oder „ Instagram“

Erfahrungen mit bearbeiteten Fotos gemacht haben.

Die Schüler haben auch einen Artikel

in der deutschen Zeitung „ Spiegel Online“ gelesen.

In dem Artikel ging es darum, dass eine Forscherin in den

USA herausgefunden hat, dass Schokolade schlank macht.

Die Schüler fanden heraus, dass es die Untersuchung wirklich gibt.

Eine Schüler-Gruppe fand sogar die Telefon-Nummer

der Forscherin heraus.



Am Ende des Kurses durfte jeder Schüler

eine eigene falsche Nachrichten-Meldung schreiben.

Eine Falsch-Meldung war zum Beispiel:

„Wie man ein Flugzeug aus einer Badewanne baut.“

Die Unterlagen von diesem Kurs sollen von Lehrern selbstständig

für den Unterricht in der Schule genutzt werden können.

Weitere Informationen finden Lehrer auf der

folgenden Internet-Seite:



https://brockhaus.at/info/

Dort können Lehrer kostenlos 14 Tage lange eine

Test-Version vom Internet-Kurs „Medienwissen“ nützen.