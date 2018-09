Workshop für Schüler: Fakt oder Fake im Internet

Unbekanntes Terrain

Im Workshop "Fakt oder Fake. Digitale Grundbildung erleben" geht es um genau diese Fragen. Wie wichtig es ist, Kinder für den Wahrheitsgehalt von Nachrichten zu sensibilisieren, zeigt ein Blick in den Klassenraum: Alle Schüler haben ihr eigenes Smartphone mitgebracht. So haben sie Zugriff auf Nachrichten und Fake News gleichermaßen. Das halbtägige Programm von Brockhaus Österreich orientiert sich an Schülern der NMS sowie der AHS-Unterstufe. Das Motto des Tages stammt von der Autorin Marie Ebner-Eschenbach: "Wer nichts weiß, muss alles glauben“. Ziel ist es, den Kindern Medienkompetenz zu vermitteln. Sie sollen lernen, zwischen seriösen Quellen und Fake News zu unterscheiden. Die Organisatorinnen Elke Höfler und Veronika Gmachl – Geschäftsführerin von Brockhaus Österreich – sind Verfechterinnen des digitalen Klassenzimmers. Für Gmachl sind digitale Lernmethoden nicht mehr wegzudenken:

"Jede Klasse sollte digital lernen. Es ist ein wichtiger Teil des Werkzeugkoffers im Unterricht." Dafür braucht es aber einen reflektierten und kritischen Umgang mit digitalen Medien und Internetquellen.



Um diesen zu trainieren, sind auch die Schüler der 2. Klasse der Neuen Mittelschule Leibnizgasse hier. Ihr Klassenvorstand Fabian Staudinger möchte die Jugendlichen für das Thema Fake News sensibilisieren: "Für viele ist das noch unbekanntes Terrain. Sie haben den Begriff zwar schon gehört, können damit aber nicht viel anfangen." Im Unterricht bereitete er die Klasse auf den Workshop vor. "Wir haben uns Video- und Fotomontagen angeschaut. Das interessiert die Kinder am meisten, denn mit gefälschten Bildern auf Snapchat oder Instagram haben viele selbst schon Erfahrungen gemacht."



Heute diskutiert die Klasse angeregt über einen Artikel auf Spiegel Online. In dem steht, dass eine amerikanische Forscherin den schlank machenden Effekt von Schokolade nachweisen konnte. Gleich begeben sich die Schüler im Netz auf die Suche nach der Studienautorin und der Universität. Mit Erfolg: Die Studie existiert wirklich. Eine Arbeitsgruppe macht sogar die Büro-Durchwahl der Forscherin ausfindig. Diese Art der Zusammenarbeit ist Gmachl – selbst ehemalige Lehrerin – besonders wichtig. "Die Kinder arbeiten die Themen immer gemeinschaftlich aus, anstatt alleine ins Tablet zu starren.“