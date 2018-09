Kunden wollen für Leitungswasser nicht zahlen

Link zum Original-KURIER-Artikel



Das Glas Wasser zum Kaffee,

Wein oder Eis kostet nichts.

Das soll auch weiterhin so bleiben.

Wenn man aber

einen halben Liter Leitungswasser haben möchte,

kostet das in Wien ungefähr 2,50 Euro.

Aus der Leitung rinnt das Wasser fast kostenlos.

Daher meinen Kunden,

dass Wasser auch kostenlos weitergegeben werden sollte.



Wasser ist das Produkt,

dass am meisten bestellt wird.

Deswegen verlangen die Gastwirte

Geld für einen Krug Wasser.

Die Abwasserkosten, der Stromverbrauch

und die Gläser sind nämlich nicht kostenlos.

Die Kaffeehaus-Besitzer sagen auch,

dass sie kein Getränkehandel,

sondern ein Dienstleistungs-Betrieb sind.

Manche Kunden denken darüber nicht nach.

Dienstleistung wird von vielen

nicht als Leistung gesehen.

Sparen wollen die Gäste aber nur,

wenn es um ihr eigenes Geld geht.

Sobald jemand anderes bezahlt,

zum Beispiel bei Veranstaltungen,

will kaum jemand Wasser bestellen.

Der Spruch des Kellners:

Wenn mir jemand Zeit schenkt, kostet das etwas.