Wasser, marsch!

„Kostenloses Wasser muss einfach drin sein“, spricht Gabriele Zgubic, Konsumentenschützerin der Arbeiterkammer Wien aus, was viele Österreicher denken. Wasser rinnt schließlich fast kostenlos aus der Leitung – es kostenlos an die Kunden weiterzugeben sollte selbstverständlich sein, findet Zgubic. So groß könne der Aufwand nicht sein. Das wollen die Gastronomen so nicht stehen lassen: Wasser sei ja nur vermeintlich gratis, meint Binder und zählt auf: Abwasserkosten, Stromverbrauch, Geschirrspüler (10 bis 13 Liter pro Waschgang). Ja, ein Glas falle nicht ins Gewicht. Aber: „Im Jahr 2014 haben wir 10.120 Gläser serviert“, sagt Binder. „Das keinen Aufwand zu nennen, ist eine Geringschätzung des Kellners.“

Auch Berndt Querfeld weist darauf hin, dass Wasser das am häufigsten servierte Produkt sei. Täglich bringen seine Mitarbeiter 1000 Wassergläser zu Kaffee, Wein und Eisbecher. Für den 0,5 l-Krug verlangt er 2,50 €. Denn: „Wir sind nun einmal kein Getränkehandel.“ Man sei ein Dienstleistungsbetrieb. „Und wie meinte die UNESCO nicht einmal: Die Kaffeehäuser sind ein Ort, ,in dem Zeit und Raum konsumiert werden, aber nur der Kaffee auf der Rechnung steht.’“

Genau hier liege die Krux, meint Tourismus- und Freizeitforscher Peter Zellmann: „Dienstleistung wird nicht als Leistung gesehen. Wir sehen das ja auch immer öfter im Handel oder im Reisebüro. Die Kunden wollen sich gratis beraten lassen und kaufen das Produkt dann lieber günstiger online.“ Dabei sei Zeit die wichtigste Ressource der Dienstleistungsgesellschaft. „Wenn mir jemand Zeit schenkt, kostet das etwas.“