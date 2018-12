Kongo: Baby überlebte Ebola

Link zum Original-KURIER-Artikel

Das neugeborene Mädchen Benedicte

ist im Kongo an Ebola erkrankt.

Kongo ist ein Land in Afrika.

Ebola ist eine lebensgefährliche Krankheit.

Benedicte ist durch die Behandlung

in einem Ebola-Zentrum wieder gesund geworden.

In einem Ebola-Zentrum werden Patienten versorgt,

die diese lebensgefährliche Krankheit haben.

Die Ärzte sind die ganze Zeit bei dem Mädchen geblieben,

damit es bessere Überlebens-Chancen hat.

Bei der Versorgung von dem Baby haben Frauen geholfen,

die in der Vergangenheit eine Ebola- Erkrankung überlebt haben.

Wenn man Ebola überlebt hat,

kann man die Krankheit danach nicht mehr bekommen.

Diese Frauen, die sich um

die kranken Babys kümmern, sind wichtig.

Die Babys brauchen während der Behandlung

Aufmerksamkeit und jemanden,

der sich um sie kümmert.

Menschen, die noch nicht an Ebola erkankt sind,

können nicht so gut helfen,

weil sie selbst krank werden könnten.

Benedicte wurde von ihrem Vater

und ihrer Tante von dem Ebola Zentrum abgeholt.

Beide sind froh, dass es dem Mädchen wieder gut geht.

Im Kongo sind seit dem Frühjahr

515 Menschen an Ebola erkrankt.

Davon starben 303 Menschen.

Die anderen wurden wieder gesund.

2014 bis 2015 sind mehr als 11 000 Menschen

an Ebola gestorben.