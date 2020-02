Klimawandel: Schon Anfang Februar gab es die ersten Feldhasen-Babys

Link zum Original-KURIER-Artikel

Weil es im Winter so warm war, haben die Hasen

in Österreich außergewöhnlich früh

mit der Paarung begonnen.

Schon am 6. Februar wurde das erste Feldhasen-Baby

in einer Wildtier-Station abgegeben.

So früh wurde noch nie ein Feldhasen-Baby

in einer Wildtier-Station abgegeben.

Wenn Wildtiere verletzt sind oder Hilfe brauchen,

kann man sie zu einer Wildtier-Station bringen.

Dort werden sie gepflegt bis sie gesund sind.

Danach werden sie wieder frei gelassen.

Abgegeben wurde das erste Feldhasen-Baby

in einer Wildtier-Station zwischen

den Bundesländern Oberösterreich und Salzburg.

Der Grund für die frühe Paarung der Feldhasen

sind die ungewöhnlich warmen Temperaturen.



Die Tierschutzorganisation Pfotenhilfe warnt davor,

jedes Wildtierbaby das alleine ist, mitzunehmen.

Bei Feldhasen kommt die Mutter zum Beispiel

nur 1 bis 2 Mal am Tag zu den Babys,

um sie zu füttern.

Wenn Wildtiere aber durch Haustiere wie Hunde

oder Katzen oder durch den Straßenverkehr

in Gefahr sind, müssen sie auf jeden Fall

gerettet werden.

Weitere Infos zur Beratung findet man hier:

www.pfotenhilfe.at.

Zwischen 9.00 Uhr und 22.00 Uhr

kann man die Pfotenhilfe auch telefonisch erreichen.

Die Telefonnummer lautet 0677/ 61425226