Klimaschutz: Am 20. September wurde weltweit demonstriert

Am 20. September haben Menschen

weltweit für mehr Klimaschutz demonstriert.

Bei Demonstrationen zeigen Menschen

öffentlich, dass sie etwas nicht gut finden.

Durch Demonstrationen soll sich etwas ändern.

Wenn man von Klimaschutz spricht,

ist damit der Kampf gegen

den Klimawandel gemeint.

Durch den Klimawandel wird es

auf der Erde immer wärmer.

Die extremen Wetterverhältnisse

schaden den Menschen

und auch der Umwelt.

Der Klimaschutz soll

den Klimawandel bekämpfen.

Bei den Klimaschutz-Demonstration

haben vor allem Schüler

und Studenten mitgemacht.

An dem Tag sind sie nicht in die Schule

oder in die Universität gegangen.

In Österreich wurde ebenfalls für

den Klimaschutz demonstriert.

Bei der Demonstration machten mehr

als 700 österreichische Gemeinden mit.

Die Gemeinden zeigten ihre Unterstützung,

indem sie den Satz „Für die Zukunft“

an ihren Ortsschildern anbrachten.