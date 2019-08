Kleine Kinder ertrinken sehr schnell und ohne Geräusch

Link zum Original-KURIER-Artikel



Die meisten Kinder unter 5 Jahren, die bei einem

Unfall sterben, sind Kinder die ertrinken.

Ertrinken ist der häufigste Grund zu sterben

bei Kindern unter 5 Jahren in Österreich.

Kinder und Jugendliche ertrinken meistens

ohne Geräusch und vor allem sehr schnell.

20 Sekunden reichen schon aus,

um als Kleinkind zu ertrinken.

Es reicht oft schon ein kleiner Moment

in dem man nicht auf das Kind aufpasst.



Außerdem muss das Wasser ebenfalls

nicht hoch sein, um zu ertrinken.

15 cm tiefes Wasser reicht schon aus,

damit Kleinkinder ertrinken können.

Kleinkinder ertrinken oft, weil sie

im Wasser nicht mehr stehen können.

Der Druck im Wasser ist zu groß und die

Kleinkinder werden nach unten gedrückt.

Auch Schwimm-Flügerl können nicht

immer vor dem Ertrinken schützen.

Vor allem wenn die kleinen Kinder noch nicht

den Kopf über Wasser halten können.

Deshalb müssen Schwimm-Flügel

immer an die Größe und das Gewicht

vom Kind angepasst sein.



Aber nicht nur kleine Kinder ertrinken,

sondern auch Jugendliche.

Hauptsächlich ertrinken die Jugendlichen,

weil sie ihre Kraft nicht einschätzen können.

Das passiert vor allem dann,

wenn sie Alkohol trinken oder andere Drogen

nehmen und so ins Wasser springen.



Um im Ernstfall schnell handeln zu können ,

empfiehlt sich ein Erste-Hilfe-Kurs.

Informationen zu Erste-Hilfe-Kursen findet man unter:

www.erstehilfe.at