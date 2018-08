Kinderstars und ihre Geschichten

Link zum Original-KURIER-Artikel

Hollywood kann Träume wahr werden lassen

und gleichzeitig auch zerstören.

Besonders schwer ist es, wenn man schon als Kind

mit einer großen Bekanntheit umgehen muss.

Hier werden ehemalige Kinder-Stars gezeigt,

die mit dem Erfolg nicht umgehen konnten.

Es wird auch erzählt, wie es ihnen heute geht.

Macaulay Culkin

Der Schauspieler Macaulay Culkin,

wurde als die kleine Nervensäge in den Filmen

"Kevin - Allein zu Haus" und "Kevin - Allein in New York" bekannt.

Durch den Film "My Girl-Meine erste Liebe“

wurde er noch bekannter.

Dann hat er begonnen, Alkohol zu trinken und Drogen zu nehmen.

Heute geht es dem Schauspieler nach mehreren Aufenthalten

in Krankenhäusern wieder besser.

Heute ist er 37 Jahre alt und lebt in Frankreich.

Drew Barrymore

Durch den Film „E.T. Der Außerirdische" wurde

die damals erst 7 Jahre alte Drew Barrymore bekannt.

Mit 11 Jahren hat Drew zu rauchen angefangen.

Ab ihrem 12 Lebensjahr kamen Drogen dazu.

Mit 14 Jahren hat sie ihren ersten Drogen-Entzug gemacht.

Zur gleichen Zeit hat sie auch versucht, sich selbst umzubringen.

Ein Drogen-Entzug ist eine Behandlung, um Menschen,

die süchtig sind, von den Drogen weg zu bringen.

Nach einem Drogen-Entzug hat der Betroffene keine Drogen mehr im Körper.

Bevor Drew mit 15 Jahren ihre erste eigene Wohnung hatte,

wohnte sie mehrere Jahre bei verschiedenen Pflegefamilien.

Heute ist Drew eine der erfolgreichsten

Schauspielerinnen in Hollywood.

Melissa Joan Hart

Melissa Joan Hart wurde im Jahr 1996 durch die

amerikanische Serie "Sabrina total verhext" bekannt.

Mit der Bekanntheit kamen aber auch die Probleme für sie.

Neben Alkoholproblemen soll die Schauspielerin,

auch alle möglichen Dogen-Arten ausprobiert haben.

Melissa Joan Hart hat ein Buch geschrieben

in dem sie ihre Geschichte erzählt.

Zum Glück hat sie ihr Leben wieder voll im Griff.

Seit 2003 ist sie glücklich mit Mark Wilkerson verheiratet.

Sie haben zusammen 3 Kinder

Britney Spears

Britney Spears wurde in den USA, zusammen mit dem

jetzigen Sänger Justin Timberlake, als Kind bekannt.

Sie wurden in der Disney-Sendung "Mickey Mouse Club" berühmt.

Britney Spears wurde im Jahr 1998 mit dem Lied

"Baby One More Time" auf der ganzen Welt bekannt.

Wie auch Miley Cyrus, wollte Britney ihren braven Ruf loswerden

und schockierte alle mit kurzen Kostümen.

Im Jahr 2007 hatte sie einen öffentlichen

Nervenzusammenbruch und rasierte sich selbst eine Glatze.

Ein Nervenzusammenbruch ist eine plötzliche Krise,

die durch Stress und Belastung ausgelöst wird.

Sie ging auch freiwillig in ein Krankenhaus.

Ihr Vater bekam wieder das Sorgerecht für sie.

Heute zeigt sich der Popstar als liebende Mutter.

Miley Cyrus

Miley Cyrus wurde durch die amerikanische Disney Serie

"Hannah Montana" auf der ganzen Welt bekannt.

Sie war als "Hannah Montana" viele Jahre

ein Vorbild für viele Kinder und Jugendliche.

Allerdings hatte sie irgendwann keine Lust mehr,

das brave Mädchen zu sein.

Miley sorgte mit aggressiven Auftritten

und sexy Kostümen für Aufregung.

Mittlerweile ist sie in einer Beziehung

mit dem Schauspieler Liam Hemsworth

und ist ruhiger geworden.

Lindsay Lohan

Mit 12 Jahren wurde Lindsay Lohan bekannt.

Der Kinderfilm "Ein Zwilling kommt selten allein"

war sehr erfolgreich.

Ihre Rollen in den Filmen "Freaky Friday"

und "Girls Club" haben Lindsay noch bekannter gemacht.

Lindsay ist als Jugendliche zum Party-Mädchen geworden.

Mit 20 Jahren musste sie zu den Anonymen Alkoholikern gehen.

Die Anonymen Alkoholiker sind Leute,

die sich gegenseitig dabei unterstützen und helfen,

dass sie keinen Alkohol mehr trinken.

Von da an kamen schwere Zeiten auf Lindsay zu.

Sie war zum Beispiel beim Autofahren betrunken

und hat andere schlimme Sachen gemacht.

Nach einigen Schönheits-Operationen

und der Trennung von ihrer besten Freundin Paris Hilton,

lebt Lindsay heute in Abu Dhabi und

zeigt sich hauptsächlich nur noch auf ihrem Instagram Profil.

Amanda Bynes

Die Karriere von Amanda Bynes begann in der Show „All That“.

Später ist sie durch ihre eigene Serie

„The Amanda Show“ richtig bekannt geworden.

Sie spielte zum Beispiel auch im Film „Einfach zu haben“ mit.

Im Jahr 2012 wurde sie von der Polizei festgenommen,

weil sie betrunken Auto gefahren ist und verlor ihren Führerschein.

Im Jahr 2013 wurden bei Amanda Drogen gefunden.

Sie wurde gegen ihren Willen in ein Krankenhaus gebracht.

Nach dem Aufenthalt im Krankenhaus im Jahr 2012

ist es wieder ruhig um sie geworden.