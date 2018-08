Kinderstars, die eine schlimme Zeit durchmachten

Macaulay Culkin

Macaulay Culkin schaffte den Durchbruch als putzige Nervensäge Kevin McCallister aus "Kevin - Allein zu Haus" und "Kevin - Allein in New York". In "My Girl" spielte er sich als Thomas J. Sennett zusätzlich in die Herzen der Zuschauer. Danach kam der tiefe Fall. Alkohol-und Drogenexzesse waren die Folge. Heute geht es "Kevin" nach zahlreichen Aufenthalten in Entzugskliniken wieder besser. An seine einstige Filmkarriere konnte der Schauspieler jedoch nie wieder anknüpfen. Heute ist der ehemalige Kinderstar 37 Jahre alt und lebt zurückgezogen in Frankreich.