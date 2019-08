Kinder sind eher übergewichtig, wenn ihre Eltern lange arbeiten müssen

Link zum Original-KURIER-Artikel

Lange Arbeitszeiten von Eltern erhöhen das Risiko,

dass ihre Kinder an Übergewicht erkranken.

Das ergab eine Untersuchung

von Kindern im Vorschul-Alter.

Das Vorschul-Alter ist ein entscheidenes Alter

für das Übergewicht von Kindern.



Wenn Mütter mehr als 35 Stunden in der Woche arbeiten,

ist die Gefahr fürs Kind größer,

an Übergewicht zu erkranken.

Das Risiko für Übergewicht bei Kindern steigt außerdem,

wenn die Väter mehr als 55 Stunden in der Woche arbeiten.

Das zeigte sich besonders bei Familien

mit mittlerem und hohem Einkommen.



Kinder von Eltern die lange arbeiten,

bewegen sich weniger und Essen ungesünder.

Das meint einer der Forscher.

Regelmäßige Kindergarten-Besuche verringern

die Gefahr für Übergewicht,

egal wie hoch das Einkommen der Eltern ist.

Kindergärten können zu einer besseren Ernährung

und mehr Bewegung beim Kind beitragen.



Veröffentlicht wurde die Untersuchung im

„Journal of Epidemiology and Community Health“.

Das ist eine Zeitschrift, die sich mit der

Gesundheit der Menschen beschäftigt.