Kasachstan: Präsident Nasarbajew tritt nach 29 Jahren zurück

Am 19. März gab Nursultan Nasarbajew bekannt,

dass er als Präsident von Kasachstan zurücktritt.

Kasachstan ist ein Land in Asien.

Es grenzt im Osten an Russland und an China.

Nasarbajew ist 78 Jahre alt.

Nasarbajew war seit dem Jahr 1990

Präsident von Kasachstan.

Zu seinem Nachfolger wurde Kassym-Schomart Tokajew.

Der 65-Jährige war bisher der Vorsitzende

vom Oberhaus in Kasachstan.

In Kasachstan bilden das Oberhaus

und das Unterhaus gemeinsam das Parlament.

Im Parlament werden wichtige politische

Entscheidungen getroffen und Gesetze beschlossen.

Tokajew legte am 20. März seinen Eid als Präsident

bei einer Sitzung vor dem Parlament ab.

Ein Eid ist ein Versprechen.

Mit einem Eid verpflichtet man dazu,

etwas Bestimmtes zu tun.

In Kasachstan übernimmt laut der Verfassung

der Chef vom Oberhaus, das Amt vom Präsidenten,

wenn der Präsident zurücktritt.

Kassym-Schomart Tokajew bleibt bis April 2020 Präsident.

Im April 2020 finden nämlich die nächsten

Präsidenten-Wahlen in Kasachstan statt.

Nursultan Nasarbajew wird auch nach seinem Rücktritt

als Präsident einen Teil seiner Macht behalten.

Das liegt teilweise daran, dass er laut Verfassung

„Führer der Nation“ ist.

In einer Verfassung steht, wie ein Staat funktionieren soll,

was die Regierung und das Parlament dürfen

und in manchen Fällen auch

was die Bevölkerung für Rechte hat.

Seit 2018 ist Nasarbajew außerdem

auf Lebens-Zeit Vorsitzender vom staatlichen Sicherheits-Rat.

Durch mehrere Änderungen der Verfassung und

durch umstrittene Wahlen, konnte Nasarbajew

29 Jahre lang Präsident sein.

Nursultan Nasarbajew war während

seiner Zeit als Präsident sehr umstritten.

Gegner warfen ihm Korruption vor und

dass er seine Macht für seinen Vorteil ausnutzt.

Korruption bedeutet, dass eine Person

seinen Beruf oder sein Amt dafür benutzt,

um Vorteile zu haben.

In Kasachstan gibt es viel Öl und Gas.

Der größte Teil vom Gewinn aus dem

Öl- und Gas-Geschäft kommt aber

den wenigen wohlhabenden Menschen in Kasachstan zugute.