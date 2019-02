Karl Lagerfeld ist am 19. Februar gestorben

Link zum Original-KURIER-Artikel

Der Chefdesigner von Chanel, Karl Lagerfeld, ist

am 19. Februar mit 85 Jahren gestorben.

Ein Mode-Designer macht Entwürfe für neue Kleidung.

Am 18. Februar wurde Karl Lagerfeld wegen einem

medizinischen Notfall ins Spital gebracht.

Am Tag darauf ist er gestorben.

Es ging ihm schon länger schlecht.

Im Jänner 2019 fehlte er das erste Mal bei seiner

eigenen Modeschau, weil er zu erschöpft war.

Seine Nachfolgerin wird seine langjährige enge

Mitarbeiterin Virginie Viard.

Karl Lagerfeld wurde in Hamburg geboren.

Er war der Sohn von einem reichen Milchhersteller.

Er übersiedelte als Jugendlicher nach Paris.

Dort machte er mit 18 Jahren

bei einem Mode-Wettbewerb mit.

Später arbeitete er beim Modehersteller Pierre Balmain

und bei der Modefirma Chloé.

Seit 1965 arbeitete er für die Damenmode-Firma Fendi.

Im Jahr 1983 verhalf er der Modefirma Chanel zum

Erfolg, als er zum Chefdesigner von Chanel ernannt wurde.

Er war vom Jahr 1980 bis 1984 in Wien Gastprofessor

an der Universität für angewandte Kunst.

Karl Lagerfeld brachte pro Jahr 14 Modekollektionen heraus.

Eine Modekollektion nennt man mehrere neu entworfene

Kleidungsstücke, die zum Verkauf angeboten werden