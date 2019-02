Karfreitag wird ab 19. April ein halber Feiertag

Link zum Original-KURIER-Artikel

Am 19. Februar beschloss die österreichische Regierung,

dass in Zukunft der Karfreitag für alle Angestellten ein

halber Feiertag ist.

Diese neue Regelung gilt ab dem 19. April.

Bisher hatte man am Karfreitag nur frei,

wenn man eine bestimmte Religion hat.

Für evangelische Christen ist die neue Regelung

eine Verschlechterung.

Für sie war der Karfreitag bisher ein ganzer Feiertag.

Der Grund für diese neue Regelung ist ein Urteil

vom Europäischen Gerichtshof.

Der Europäische Gerichtshof prüft, ob sich alle Mitgliedsländer

an die Gesetze der EU halten.

Ein Richter vom Europäische Gerichtshof hat vor Kurzem festgestellt,

dass es benachteiligend ist, dass nur manche Menschen

am Karfreitag frei haben.

Rainer Wimmer von der SPÖ findet,

dass die Regelung der Regierung unüberlegt ist.

Er sagt auch, dass diese Regelung nur den Unternehmen hilft.

Wimmer erinnert daran, dass ein halber Feiertag den

meisten Angestellten nichts bringt,

weil viele am Freitag schon jetzt nur einen halben Tag arbeiten müssen.