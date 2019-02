Karfreitag ist in Zukunft kein Feiertag mehr

Link zum Original-KURIER-Artikel

Am 27. Februar beschloss die österreichische Regierung,

dass der Karfreitag in Zukunft kein Feiertag mehr ist.

Bisher hatten die evangelischen Christen und

Menschen mit bestimmten anderen Religionen am Karfreitag frei.

Diese Menschen müssen sich in Zukunft einen Urlaubstag nehmen,

wenn sie am Karfreitag frei haben wollen.

Der Grund für diese Änderung ist eine Entscheidung

vom Europäischen Gerichtshof.

Dort wurde festgestellt, dass es benachteiligend ist,

dass nur manche Menschen in Österreich am Karfreitag frei haben.

Der Europäische Gerichtshof prüft, ob sich alle Mitgliedsländer

an die Gesetze der EU halten.