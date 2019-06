Kann unser Trinkwasser verkauft werden?

Link zum Original-KURIER-Artikel

Zwei Drittel vom Trinkwasser in Österreich

wird von Fabriken und Unternehmen verwendet.

Ein Drittel vom Trinkwasser verbrauchen

die Österreicher in ihrem Zuhause.

Das Wasser gehört dem Grund-Besitzer.

Der Besitzer vom Grundstück

kann das Wasser für sich selbst nützen.

Der Besitzer darf aber nur so viel nehmen,

wie er auch wirklich braucht.

Außerdem müssen seine Nachbarn

noch genügend Wasser haben.

Wenn der Besitzer sein Wasser verkaufen will,

wird erst einmal geprüft,

ob genügend Wasser da ist.

Es ist sehr wichtig, dass das Wasser

auch für die Menschen in der Nähe ausreicht.

Wenn man mehr Wasser besitzt,

muss man mehr Menschen

damit versorgen können.

Deshalb können Unternehmen

zum Beispiel nicht einfach so Grundstücke

mit Wasser in Österreich kaufen.

Es ist aber erlaubt,

dass Wasser auf seinem Grundstück

um einen höheren Preis zu verkaufen.