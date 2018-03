Kärnten: SPÖ und ÖVP einigen sich auf Regierungs-Zusammenarbeit

Link zum Original-KURIER-Artikel

In Kärnten waren am 4. März 2018 Landtagswahlen.

Im Landtag werden die Gesetze für ein

Bundesland beschlossen.

Die SPÖ hat den 1. Platz

erreicht, die FPÖ den 2. Platz

und die ÖVP den 3. Platz.

Die Verhandlungen zwischen den

Parteien haben am 20.März 2018 begonnen.

Die SPÖ und die ÖVP haben sich am

28. März 2018 auf eine

Regierungs-Zusammenarbeit geeinigt.



Landeshauptmann bleibt Peter Kaiser von der SPÖ.

Beate Prettner und Gabriele Schaunig

von der SPÖ werden auch in der Regierung mitarbeiten.

Bei Besprechungen im April wird geklärt,

wer welche Aufgabe in der Regierung übernimmt.

Am 12. April soll die neue Landesregierung

in Kärnten angelobt werden.