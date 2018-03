Kärnten: SPÖ und ÖVP fixierten Regierungszusammenarbeit

Die SPÖ und die ÖVP haben sich auf die Bildung einer Koalition in der Kärntner Landesregierung geeinigt. Das gaben die beiden Parteichefs, Peter Kaiser (SPÖ) und Christian Benger (ÖVP), am Mittwochnachmittag bekannt. Grob präsentiert wurde auch bereits die Referatsaufteilung. Die Regierung wird weiterhin sieben Mitglieder haben, fünf kommen von der SPÖ, zwei von der ÖVP.

Sowohl Kaiser als auch Benger betonten den konstruktiven Ablauf der Verhandlungen. Es sei darum gegangen, Kärnten positiv weiterzuentwickeln, sagte Kaiser: "Wir haben harte, aber faire und respektvolle Gespräche geführt." Benger zeigte sich mit dem Ergebnis zufrieden und betonte Gespräche "auf Augenhöhe": "Die ÖVP findet sich mit ihren Kernkompetenzen in der Regierung klar wieder." Kaiser und Benger gaben ihre Statements begleitet von den beiden Verhandlungsteams im Landtagsklub der SPÖ ab, der Handschlag der beiden wurde von einem Blitzlichtgewitter umrahmt.

Nur Kaiser ist gesetzt

Wer von den beiden Parteien in die Regierung geschickt wird, stand am Mittwoch noch nicht vollständig fest. Gesetzt waren vorerst nur Kaiser als Landeshauptmann, sowie seine beiden Stellvertreterinnen und Parteikolleginnen Beate Prettner und Gaby Schaunig. Wer sonst noch in die Regierung einzieht, beschließen SPÖ und ÖVP bei ihren Landesparteivorstandssitzungen am 9. (SPÖ) beziehungsweise am 7. April (ÖVP). Sowohl SPÖ als auch ÖVP wollen am 7. April in den Gremien die Koalitionsvereinbarung absegnen lassen. Am 11. April soll laut Plan der Koalitionsvertrag unterzeichnet werden, gewählt und angelobt werden soll die Regierung am 12. April, wenn sich der Landtag konstituiert.