Kältewelle in Europa

In Tirol und Salzburg wurden Temperaturen

bei minus 26 Grad und darunter gemessen.

In Polen sind in 2 Tagen

mehr als 10 Menschen gestorben.

Auch in Italien hat die Kälte Todes-Opfer gefordert

und die U-Bahn-Stationen in der Hauptstadt Rom

haben in der Nacht offen,

um Menschen Schutz vor der Kälte zu geben.

Sogar auf der Mittelmeer-Insel Sizilien hat es geschneit.

Der Fluss Bosporus,

der durch die türkische Stadt Istanbul fließt,

wurde gesperrt.

Der Schiffsverkehr und Flugverkehr wurde eingestellt,

wegen eines Schneesturms.

In Lettland sind seit Silvester mehr als 11 Menschen

wegen eisiger Kälte erfroren.

Bitteren Frost gibt es auch in Tschechien.

Die Polizei bittet die Bevölkerung,

auf besonders gefährdete Menschen

wie etwa Obdachlose zu achten.

Am kältesten war es im Böhmerwald.

Der Böhmerwald liegt an der tschechischen Grenze

zu Deutschland.

Dort sanken die Temperaturen auf minus 34,6 Grad.

Auch in Griechenland zeigt das Thermometer

Minus-Grade an.

Dort müssen Flüchtlinge auf den Inseln,

in Zelten schlafen.

Für morgen, 12. Februar, ist wärmeres Wetter gemeldet

aber schon am Freitag wird es wieder kalt.