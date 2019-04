Junges Model lebte ungesund

Link zum Original-KURIER-Artikel



Das Model Lauren Hill hat mit dem Modeln begonnen,

als sie 12 Jahre alt war.

Sie fand es aufregend, schon so früh

mit dem Modeln zu beginnen.

Sie war das jüngste Model, das auf der

Fashion Week in Australien mitlief.

Eine Fashion Week ist eine Modenschau,

die eine Woche lang dauert.

Mit 17 Jahren hatte sie ihr erstes

Fotoshooting in New York.

Bei einem Fotoshooting fotografiert ein

Fotograf ein Model.

Sie machte auch noch bei anderen Modeschauen mit.

Da war sie gerade mit der Schule fertig.

Aber es war nicht immer einfach für Lauren Hill.

Sie begann Diät-Tabletten zu schlucken,

damit sie so dünn wie möglich blieb.

Um in ihre Kleidung zu passen, aß sie nichts.

Mit ihrem Körper war sie zufrieden, aber das

sie so ungesund leben musste, machte sie fertig.

Irgendwann hat es Lauren Hill gereicht

und sie flog zurück nach Australien.

Sie hat gemerkt, dass man nicht dünn sein muss,

um schön zu sein.

Sie hörte auf zu hungern, aß wieder normal

und nahm Gewicht zu.

Mit ihrem rundlichen Körper hat sie einen Vertrag

bei einem berühmten Model-Unternehmen bekommen.

Sie muss nun keine unnötigen Diäten mehr machen.

Sie kann ein ganz normales und gesundes

Leben führen.

Lauren Hill ist jetzt 28 Jahre alt.

Sie postet auf ihrer Internetseite

Bilder von damals und heute.

Sie ist erst das zweite Plus-Size-Model,

das man jemals in einer berühmten Modezeitschrift zeigte.

Ein Plus-Size-Model ist ein Model, das nicht

so schlank ist, wie es sonst bei Models üblich ist.

Plus-Size-Models haben mehr Rundungen

und sind kräftiger gebaut.

Man nennt sie auch Kurvenmodels.

Lauren Hill findet es gut,

dass bei Kurvenmodels die Schönheit

nicht vom Alter oder der Größe abhängt.