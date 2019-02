Junge Menschen aus Migranten-Familien erzählen von ihrer Ausbildung und ihren Wünschen

Link zum Original-KURIER-Artikel



Junge Menschen mit Migrations-Hintergrund

erzählen über ihre Erfahrungen mit Ausbildungen

und das, was sie sich für ihre Zukunft wünschen.

Menschen mit Migrations-Hintergrund sind

Kinder von Menschen, die von ihrem Heimatland

ausgewandert sind und jetzt wo anders leben.



Aisha, Schülerin:

Aisha ist 14 Jahre alt.

Ihr Vater kommt aus Wien

und ihre Mutter aus Somalia.

Sie ist in Österreich zur Welt gekommen.

Ihrem Vater ist es wichtig,

dass sie die Matura macht.

Sie würd gerne eine Berufsschule

im Bereich Sozialmanagement machen.



Munira, Schülerin:

Munira ist 18 Jahre alt.

Ihre Eltern kommen aus Somalia.

Munira will Soziologie studieren.

Ihren Eltern ist es wichtig,

dass sie die Matura macht und studiert.

Munira überlegt sich, nach der Matura

einen Freiwilligendienst in

einem Land in Europa zu machen.



Angelina, Studentin:

Angelina ist 24 Jahre alt.

Ihre Eltern kommen aus Serbien.

Als sie 8 Jahre alt war, ist sie

mit ihren Eltern nach Wien gezogen.

Sie hat die Sprache Deutsch gelernt.

Ihre Eltern wollen unbedingt, dass Angelina

die Schule fertig macht und es einfacher hat,

als sie es früher gehabt haben.



Yeliz, Juristin:

Yeliz ist 32 Jahre alt.

Ihre Eltern kommen aus der Türkei.

Obwohl ihre Eltern beide gearbeitet haben,

gingen sie immer zu den Eltern-Sprechtagen

in ihrer Schule und sorgten dafür,

dass Yeliz täglich in die Schule geht.



Isaak, Student:

Isaak ist 23 Jahre alt.

Seine Eltern kommen aus Südkorea,

von dort sind sie nach Österreich gezogen.

Seine Mutter ist alleinerziehend,

seit Isaak 5 Jahre alt ist.

Was anderes als Matura und ein Studium

wollte Isaak nicht machen.

Seine Mutter hat ihn in der Schule

nicht unter Druck gesetzt.

In anderen koreanischen Familien

ist das aber anders.



Sanela, Kauffrau:

Sanela ist 26 Jahre alt.

Ihre Eltern kommen aus dem

ehemaligem Jugoslawien.

Das Geld reichte nicht immer aus.

Sanela wollte auch nicht mehr

in die Schule gehen.

Sie hat eine Lehre zur

Apotheken-Helferin gemacht.

Später hat Sanela eine Ausbildung

zur Kosmetikerin gemacht.



Mariama, Lehrling:

Mariama ist 18 Jahre alt.

Ihre Familie kommt aus Niger.

Mariama ist seit 6 Jahren in Österreich.

Sie hat die Schule abgebrochen,

weil sie nicht gut war und

unbedingt was anderes machen wollte.

Seit 4 Wochen macht sie

sine Lehre zur Hotelkauffrau.

Mariama interessiert sich nämlich sehr

für Sprachen und Tourismus.

Ihren Eltern hat das nicht so gefallen,

aber sie haben Mariama

selbst entscheiden lassen.



Nikolina, Schülerin:

Nikolina ist 13 Jahre alt.

Ihre Eltern kommen aus Bosnien,

sie ist aber in Österreich geboren.

Nikolina interessiert sich

für die Arbeit mit Kindern.

Sie würde gerne eine Lehre

im Bereich Pädagogik machen.

Ihre Eltern lassen Nikolina frei entscheiden,

was sie machen möchte.