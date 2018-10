Jetzt gibt es einen eigenen Fußweg für Handy-Starrer

Link zum Original-KURIER-Artikel

In China gibt es seit 2014 schon einen Fußweg

für die Menschen, die es nicht ohne Handy aushalten.

In Vilnius gibt es nun auch einen 300 Meter langen

Gehweg für solche Leute.

Vilnius ist die Hauptstadt von Litauen.

Der Weg ist dafür da, dass Menschen auf ihr Handy

schauen können, ohne andere in Gefahr zu bringen.

Seit Anfang Oktober gibt es eine neue Regel in Litauen.

Es ist nun verboten, auf das Handy zu schauen, während

man über eine Straße geht.

Über die Straße zu gehen,

während man auf das Handy schaut,

kann nämlich sehr gefährlich sein.

Die Menschen können nicht mehr genug auf ihre

Umgebung achten, wenn sie auf das Handy schauen.

Dadurch ist die Gefahr hoch, überfahren zu werden.

Durch unaufmerksame Fußgänger können auch

Autounfälle passieren.

Denn einige Menschen übersehen wegen ihrem Handy

rote Ampeln, wodurch Autofahrer ganz plötzlich bremsen

oder ausweichen müssen.