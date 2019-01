Italien: Urlauber sollte 25 Euro für Eis bezahlen

Link zum Original-KURIER-Artikel

Vor Kurzem wollte sich ein Urlauber aus Taiwan in einem

Eissalon in der italienischen Stadt Florenz ein Eis-Stanitzel kaufen.

Ein Stanitzel ist in Österreich ein Dialekt-Ausdruck

für eine Eistüte.

Der Eisverkäufer in Florenz verlangte für das Eis-Stanitzel 25 Euro.

Der Urlauber fand diesen Preis aber zu hoch.

Er beschwerte sich daraufhin vergeblich

beim Besitzer von dem Eissalon.

Deswegen rief der Urlauber die Polizei.

Der Eissalon-Besitzer musste 2 000 Euro Geld-Strafe bezahlen.

Die Polizisten stellten außerdem fest, dass im Eissalon

die Preise für Stanitzel mit Eis nicht angeschrieben waren.

Der Besitzer fand die hohe Geld-Strafe nicht gut.

Er meinte, dass das Eis deswegen so viel kostet,

weil es gut ist.

Vor Kurzem mussten Lokal-Besitzer in der italienischen Stadt Venedig

hohe Geld-Strafen bezahlen, weil sie von Urlaubern

zu viel Geld verlangten.