Italien: Impf-Pflicht für Kinder

Link zum Original-KURIER-Artikel

Seit 11. März müssen Eltern in Italien ihre Kinder impfen lassen.

Dies beschloss die italienische Regierung vor Kurzem.

Kinder müssen unter anderem gegen die Krankheiten Masern

oder auch Mumps geimpft sein.

Wenn Eltern ihre Kinder nicht impfen lassen,

müssen sie eine Geld-Strafe von bis zu 500 Euro bezahlen.

Kindern unter 6 Jahren kann der Zugang zum Kindergarten

verweigert werden, wenn sie nicht geimpft sind.

Schüler können aber nicht vom Unterricht ausgeschlossen werden.

Dieses Gesetz wurde beschlossen, damit mehr Eltern

ihre Kinder gegen Masern impfen lassen.

In Italien ist die Gefahr sehr groß, an Masern zu erkranken.

In Italien gibt es noch keine gemeinsame Lösung

beim Impfen.

In der Stadt Bologna zum Beispiel hat

die Gemeinde Briefe an Eltern von 300 Kindern geschickt.

In diesen Briefen steht, dass diese Kinder nicht in die Schule

gehen dürfen, wenn sie nicht geimpft sind.

In Süd-Tirol in Italien gibt es eine Frist für Eltern.

Eltern bekommen Einladungen für Impfungen ihrer Kinder.

Wenn die Eltern auf die Einladung nicht reagieren,

werden sie zu einem Gespräch über Impfen eingeladen.