Ist zuhause arbeiten sinnvoll?

Das Arbeiten von zuhause aus

wird auch Homeoffice genannt.

Für viele Menschen ist das gut:

Sie haben keinen Stau in der Früh und können sich

die Zeit selbst einteilen.

Das ist gut für Arbeitgeber und Mitarbeiter.

Viele Mitarbeiter freuen sich darüber, wenn sie von

zuhause aus arbeiten können, weil sie dann nicht

extra in die Arbeit fahren müssen.

Auch Mitarbeiter, die das Angebot nicht nutzen,

finden das gut.

Vor allem Menschen, die täglich zur Arbeit fahren,

freuen sich, dass sie mindestens einen Tag nicht in

die Firma fahren müssen.

Regeln einhalten

Wichtig ist es, dass man Regeln

für das Homeoffice einhält.

Zum Beispiel sollte man nicht Freizeit und Beruf

verbinden, und man sollte ausmachen, wann man

telefonisch erreichbar sein muss.

Es gibt auch Menschen, die sich auch zuhause

Arbeitskleidung anziehen, wenn sie mit der Arbeit beginnen.

Wenn sie mit der Arbeit fertig sind, ziehen sie sich Freizeit-Kleidung an.

Eine Untersuchung der Universität Stanford hat

klargemacht, dass Menschen, die von zuhause aus

arbeiten, bessere Leistungen erbringen.

Die Menschen nutzen die Zeit auch besser,

als wenn sie im Büro sitzen.

Sie machen aber auch weniger Pausen,

als wenn sie in der Firma arbeiten.

Pausen sind aber sehr wichtig.

In Pausen kann man mit Kollegen

persönliche Gespräche führen.

Beim Homeoffice kann man das nicht.

Kontakt zu Kollegen über E-Mail ist kein guter Ersatz für

persönliche Gespräche.

Viele machen zuhause auch unbezahlte Überstunden.

Um das zu verhindern, sollte man den Laptop

immer zu einer bestimmten Zeit ausschalten.