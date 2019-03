Ist es gut für die Gesundheit, am Wochenende auszuschlafen?

Link zum Original-KURIER-Artikel

Bei einer Untersuchung haben sich Forscher

mit dem Thema Schlaf beschäftigt.

Sie haben festgestellt, dass es nichts bringt,

sich am Wochenende auszuschlafen,

wenn man unter der Woche nicht genug geschlafen hat.

Man kann am Wochenende den Schlaf, den man

unter der Woche versäumt hat,

nämlich nicht nachholen.

Für die Untersuchung wurden 36 junge Personen

in ein Schlaflabor gebracht und

in 3 Gruppen eingeteilt.

Die erste Gruppe durfte jeden Tag

9 Stunden schlafen.

Die zweite Gruppe durfte nur

5 Stunden schlafen.

Die dritte Gruppe hat

unter der Woche 5 Stunden

geschlafen und konnte

sich dann 2 Tage lang ausschlafen.

Man hat herausgefunden, dass man

zu wenig Schlaf nicht an 2 Tagen nachholen kann.

Alle Teilnehmer, die zu wenig schliefen,

naschten abends und nachts mehr

und nahmen dadurch zu.

Am Wochenende, wenn sie ausschlafen konnten,

kam es zu kleinen Verbesserungen.

Nach dem Wochenende waren die Werte

von der Gruppe aber sogar schlechter als

von der anderen Gruppe, die immer nur 5 Stunden geschlafen hat.

Ausschlafen am Wochenende hat also keine Vorteile,

wenn man unter der Woche zu wenig schläft.

Wer seiner Gesundheit etwas Gutes tun will,

der sollte nicht nur am Wochenende

7 Stunden schlafen, sondern jeden Tag.