Ist der 12-Stunden-Tag wirklich freiwillig?

Seit September gibt es den freiwilligen 12-Stunden-Tag.

Das bedeutet, dass Mitarbeiter von Firmen,

12 Stunden am Tag und 60 Stunden

in der Woche arbeiten können.

Vorher durfte man höchstens

10 Stunden am Tag arbeiten.

Viele Menschen finden das neue Gesetz nicht gut.

Sie befürchten, dass es dazu kommt,

dass ein 12 Stunden Arbeitstag zur Pflicht wird.

Seit das Gesetz gilt, kommt es auch zu Problemen damit.

In Wien, Tirol, Salzburg und Kärnten,

wollten einige Chefs, dass ihre Mitarbeiter

schon im Dienstvertrag unterschreiben,

dass sie freiwillig 12 Stunden am Tag arbeiten werden.

Wenn jemand nicht dazu bereit ist,

so einen Dienstvertrag zu unterschreiben,

kann es sein, dass er den Job erst gar nicht bekommt.

Wie freiwillig ist der 12-Stunden-Tag dann wirklich?

Bisher sind solche Vorfälle

vor allem im Bereich Gastronomie vorgekommen.

Die Gastronomie bezeichnet

einen bestimmten Teil der Gäste-Bewirtung.

Gasthäuser, Bars, Diskos oder Eis-Salons,

sind zum Beispiel Gastronomie-Betriebe.

Die SPÖ ist der Meinung, dass das neue Gesetz,

die Angestellten nicht gut genug schützt.

SPÖ-Chefin Pamela Rendi-Wagner sagt,

dass sie gerne mit der Regierung

über eine Änderung vom Gesetz verhandeln würde.

Sozialministerin Beate Hartinger-Klein von der FPÖ

ist aber der Meinung, dass das nicht notwendig ist.

Beate Hartinger-Klein sagt, dass es nur um Einzelfälle geht,

die auch bestraft werden sollen.