Israel und Palästina einigen sich auf Waffen-Stillstand

Schon lange streiten sich die Regierung in Israel

und die Regierung in Palästina um den Gaza-Streifen.

Der Gaza-Streifen ist ein Gebiet,

das am Mittelmeer liegt.

Eigentlich gehört das Gebiet zu Palästina,

befindet sich aber in Israel.

Das arabische Volk der Palästinenser will unter anderem

im Gaza-Streifen sein eigenes Land Palästina gründen.

Dies will die Regierung in Israel aber nicht.

Deswegen gibt es immer wieder schwere Kämpfe

zwischen Palästina und Israel,

bei denen viele Menschen starben

und verletzt wurden.

Am 6. Mai wurde mit der Hilfe von Ägypten

ein Waffen-Stillstand vereinbart.

Ein Waffen-Stillstand ist eine Vereinbarung von 2 Ländern,

die sich gegenseitig bekämpfen.

Nach einem Waffen-Stillstand darf es

keine Angriffe und Kämpfe mehr geben.

Die Vereinbarung wurde auch deswegen beschlossen,

weil am 6. Mai der muslimische Fasten-Monat

Ramadan begonnen hat.

Vom 14. Mai bis 18. Mai findet außerdem

der 64. „ Eurovision Song Contest“

in der Stadt Tel Aviv in Israel statt.

Der Eurovision Song Contest ist der größte

Musikwettbewerb in Europa.