Iranische Fußball-Spieler gesperrt

Im Iran wurden 2 Fußball-Spieler aus der

National-Mannschaft gesperrt.

Die beiden Fußballer spielen auch in einem

griechischen Fußballklub.

Der Grund für die Sperre ist, dass sie mit ihrem

griechischen Fußballklub gegen einen israelischen

Fußballklub gespielt haben.

Es gibt immer wieder politische Probleme

zwischen Israel und dem Iran.

Der Iran verbietet deshalb seinen Sportlern

seit 38 Jahren, gegen israelische Sportler anzutreten.

Der Iran hat bereits genug Punkte gesammelt, um an der

Fußball-Weltmeisterschaft 2018 in Russland teilzunehmen.

Die beiden Spieler dürfen jetzt aber

nicht mehr daran teilnehmen.

Im iranischen Sport-Ministerium sagt man,

dass die Werte vom Land für Sportler wichtiger sein müssen,

als die Pflichten in ihren Sportklubs.

Iranische Fußball-Fans befürchten jetzt,

dass die FIFA die Mannschaft bestraft.

Sie glauben, dass der Iran im schlimmsten Fall

doch nicht an der WM teilnehmen darf,

weil die Spieler ausgeschlossen wurden.

Die FIFA ist der Welt-Fußball-Verband und

organisiert die Welt-Meisterschaft.