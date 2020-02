Internet-Videos, mit denen man Mathematik lernen kann

Link zum Original-KURIER-Artikel

Im Fach Mathematik gehen die Schüler

am meisten zur Nachhilfe.

Die Schüler haben oft das Gefühl,

Mathematik ist schwierig und schwer zu verstehen.

Schüler, die sich in Mathematik schwer tun,

können auch im Internet Hilfe finden.

Auf der Internetseite YouTube kann man

nach Mathematik-Videos suchen.

In solchen Videos werden

Mathematik-Übungen genau erklärt.

Die Videos kann man sich so oft man will ansehen.

Man kann die Videos dazwischen

unterbrechen und nachrechnen.

Das geht in der Schulklasse meistens nicht.

Die Videos können so gestaltet werden,

dass alles besonders übersichtlich aussieht.

Das ist an der Tafel in der Schulklasse

auch oft nicht möglich.

Dadurch können die Übungen leichter erklärt werden.

Wichtig ist, dass man sich wirklich Lern-Videos ansieht,

sonst lenkt man sich nur vom Lernen ab.