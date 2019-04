Internet-Programme können Kindern beim Lernen helfen

Link zum Original-KURIER-Artikel

Schon Kleinkinder beschäftigten sich heute

mit Handys und den verschiedenen Apps.

Apps sind Programme für das Handy oder den PC.

Deshalb ist es wichtig, dass Eltern ihre Kinder

im Umgang mit dem Internet nicht alleine lassen.

Sie sollten wissen, was ihre Kinder am Handy machen

und wofür sie es nutzen.

Anna Gawin ist die Chefin von „Da VinciLab“.

Die Firma Da VinciLab bietet Kurse an,

bei denen es um das Thema Umgang von Kindern

und Jugendlichen mit dem Internet geht.

Sie sagt, dass Kinder keine Spiele spielen oder

sich keine Videos anschauen sollten,

die die Eltern nicht vorher angesehen und selbst getestet haben.

Es wurden auch kindgerechte Spiele von Experten entwickelt,

die Kindern beim Lernen helfen sollen.

Hier werden 3 Lern-Spiele kurz vorgestellt:

„Schlaupfau“

Bei diesem Spiel geht es um Rechnen,

Lesen und ums Denkvermögen von Kindern.

Dieses Lern-Spiel ist für Kinder von 3 bis 7 Jahren geeignet.

Monatlich kostet das Spiel 4,99 Euro.

Bei diesem Lern-Spiel haben Bildungs-Experten

dabei mitgebarbeitet, das Spiel zu entwickeln.

Spiele, die von Experten entwickelt wurden,

können Eltern die Möglichkeit geben,

ihre Kinder ohne Aufsicht ins Internet zu lassen.

„ Conni Englisch“

Bei diesem Lernspiel geht es ums Englisch lernen.

Dabei werden die Aussprache und das Schreiben

von englischen Wörtern in 3 verschiedenen Bereichen geübt.

Dieses Spiel ist für Kinder von 6 bis 10 Jahren geeignet.

Das Spiel gibt es in verschiedenen Ausführungen.

Es ist ab 3,49 Euro erhältlich.

„Fiete“

Bei diesem Spiel bringt der Matrose Fiete, Kindern

spielerisches Wissen von Mathematik bis Wintersport bei.

Dieses Spiel ist für Kinder von 2 bis 5 Jahren geeignet.

Das Spiel ist ab 3,99 Euro erhältlich.



Alle Spiele können als Apps aufs Handy geladen werden.