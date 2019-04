Keine Angst vor Digitaler Früherziehung

Kinder lernen viel: Schnürsenkelbinden mit der hausbauenden Maus, Feuer ist heiß, 1+1=2, mit Fremden mitgehen ist verboten. Und: Wenn man quengelt, geben einem die Eltern den lustigen kleinen, bunten Bildschirm, der (meist) Musik spielt und bunte Bilder zeigt. Eine Parodie, die doch für mehr als 36 Prozent der Eltern in der Theorie zum Alltag werden könnte. Denn so viele Prozent der Kleinkinder und Volksschüler in Österreich müssen sich das Smartphone nicht mehr von den Eltern erbetteln, sondern besitzen sogar selber eines. Mit dem kleinen Bildschirm und einer bestehenden Internetverbindung eröffnen sich für die Kleinsten von uns Welten. Das Ausmaß und die Inhalte mancher Seiten sind nicht nur schwer zu kontrollieren, sondern können gravierende Folgen auf Entwicklung und Sozialverhalten kleiner Kinder haben. Die Verantwortung hier liegt bei den Eltern. Und das dazugehörige Stichwort ist „Digitale Früherziehung“.