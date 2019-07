In Wien wurden Gegenstände aus dem Mittelalter ausgegraben

Link zum Original-KURIER-Artikel

Archäologen haben in der Nähe vom

Schottenring in Wien, Teile aus

der Mittelalter-Zeit gefunden.

Archäologen arbeiten mit alten Gegenständen

wie zum Beispiel alten Metall-Stücken,

Töpfen oder mit den Resten von alten Bauwerken.

Sie graben dort in der Erde,

wo früher Menschen gelebt haben.

Die Dinge die sie finden, geben ihnen

Informationen darüber, wie die Menschen

früher gelebt haben.

Die Archäologen haben durch Bau-Arbeiten

in der Wiener Innen-Stadt, Reste von

einer alten Ufermauer gefunden.

Die Ufermauer ist aus dem Spät-Mittelalter.

Ufermauern werden gebaut, um Gewässer

und Land voneinander abzugrenzen.

Die Reste deuten darauf hin,

dass Teile der Donau früher anders

verlaufen sind, als bisher angenommen wurde.

Außer der Ufermauer wurde auch ein

Damen-Schuh aus dem Spät-Mittelalter,

Keramik-Reste und ein Armbrust-Bolzen gefunden.

Alle gefundenen Gegenstände liefern Informationen

darüber, wie die Menschen vor mehreren

Jahrhunderten in Wien gelebt haben könnten.

Die gefundenen Stücke werden von den

Archäologen gründlich untersucht.

Dann werden sie in der Sammlung

vom Wien Museum aufbewahrt.