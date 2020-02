In Wien werden immer mehr Filme gedreht

Link zum Original-KURIER-Artikel

In Wien wurden im Jahr 2019 insgesamt

684 Filme gedreht.

Durch die vielen Filme gibt es in Wien

auch viele neue Jobs.

Es werden immer mehr Filme in Wien gedreht,

weil Wien weltweit einen guten Ruf hat.

Es gibt hier viele Plätze,

wo man Filme drehen kann.

Außerdem gibt es in Wien sehr viele alte und

sehr schöne Gebäude.

Diese Gebäude werden oft für Filme verwendet,

die in der Vergangenheit spielen.

Im 1. Wiener Bezirk wurden die meisten Filme gedreht.

Beliebt für Films-Drehs sind auch der Naschmarkt

oder der Stadtpark.