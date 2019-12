In Wien öffnet eine soziale Bäckerei

Link zum Original-KURIER-Artikel

Der Bäcker Helmut Gragger und der frühere Politiker

Christoph Chorherr eröffnen eine soziale Bäckerei in Wien.

In dieser Bäckerei können Flüchtlinge und arbeitslose

Menschen einen Arbeitsplatz finden.

Es haben sich bereits mehrere 100 Menschen

für einen Ausbildungs-Platz beworben.

Es wird zum Beispiel ein psychisch kranker Mann

dort arbeiten.

Auch ein Bub mit Konzentrations-Schwäche bekommt

einen Ausbildungs-Platz.

Auch Flüchtlinge werden dort arbeiten.

Gragger will, dass Flüchtlinge etwas lernen,

das sie dann auch in ihrem Heimatland anwenden können.

Sie können auch neue Ideen aus ihren

Heimatländern einbringen.

Die Bäckerei öffnet zum Test kurzzeitig am 4. Dezember.

Die richtige Eröffnung ist dann am 10. Dezember.

Helmut Gragger hat bereits in Oberösterreich

mit der Caritas zusammengearbeitet.

Dort können ärmere Menschen und Flüchtlinge in einer

Bäckerei eine Ausbildung beginnen.

Helmut Gragger besitzt in vielen Ländern Bäckereien.