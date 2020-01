In Wien gibt es schon 35 Wärmestuben

Link zum Original-KURIER-Artikel



In Wien gibt es 35 Wärmestuben

an verschiedenen Orten.

Die Wärmestuben sind in 35 Pfarren in Wien.

Sie wurden von der Caritas eröffnet.

So viele Wärmestuben gab es in Wien noch nie.

Wärmestuben gibt es für Menschen,

die keine eigene Wohnung haben

und für Menschen, die sehr wenig Geld haben.

Die Besucher bekommen dort Essen und Trinken

und können ihre Zeit dort verbringen.

Seit 1. Dezember hat jeden Tag eine andere

Wärmestube in einer Pfarre geöffnet.

In den Wärmestuben wird von Freiwilligen

Essen und Tee für die Besucher gekocht.

Es wird auch viel miteinander gesprochen.



Babara ist eine Besucherin in der Wärmestube.

Sie ist 55 Jahre alt und lebt seit 30 Jahren in Wien.

Barbara hat eine kleine Wohnung und

lebt von der Mindestsicherung.

Sie hat keinen Job.

Mindestsicherung ist Geld, dass Menschen

vom Staat bekommen.

Mindestsicherung bekommen Menschen,

die gar kein Geld oder zu wenig Geld verdienen,

um damit leben zu können.

Solange Barbara in der Wärmstube ist,

kann sie sparen und muss ihr Geld

nicht für Essen oder fürs Heizen ausgeben.

Die Wärmstube ist für sie eine gute Unterstützung.