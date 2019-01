In Wien gibt es einen „Smartphone-Schnupperkurs“ für ältere Menschen

ink zum Original-KURIER-Artikel

Zurzeit finden Schnupperkurse

im Cafe „ Floranihof“, in Wien statt.

Ein Schnupperkurs ist ein Kurs

in dem Anfänger in einem bestimmten Bereich,

erste Einblicke bekommen können.

Bei den Schnupperkursen

wird älteren Menschen erklärt,

wie sie Smartphones und Tablets

richtig benutzen können.

Smartphones sind Handys,

die keine feste Tastatur besitzen und

über Berührung am Bildschirm bedient werden.

Die Schnupperkurse werden unter dem

Namen „Kaffee digital“ angeboten.

In dem Schnupperkurs sind alle Fragen erlaubt.

Dort werden an einem der Tische Tablets ausprobiert.

Ein Tablet ist ein flacher Computer, der über

Berührungen am Bildschirm bedient wird.

An einem anderen Tisch probieren

die Teilnehmer verschiedene Apps, wie „ WhatsApp“.

Apps sind Programme fürs Handy oder den PC.

Mit „ WhatsApp“ kann man gratis übers Internet

mit anderen schreiben, videochatten und telefonieren.

In einem Hinterzimmer vom Kaffeehaus können sich

diejenigen, die noch nie ein Smartphone

in der Hand hielten, damit bekannt machen.

Viele ältere Menschen haben Angst,

dass sie etwas falsch machen könnten.

Deswegen weigern sich viele von ihnen,

eine neue Technik auszuprobieren.

Ein Smartphone, dass Zugang zum Internet hat,

wäre für sie aber besonders hilfreich.

Damit könnten sie zum Beispiel mit ihren Kindern

im Ausland über Video-Chats Kontakt halten

und auch Fotos austauschen.

Sie können sich auch den Einkauf nachhause

bringen lassen, wenn es für die zu anstrengend ist,

selbst zu gehen.

Der 79-jährige Bruno ist einer

der Schnupperkurs-Teilnehmer.

Er war früher Verkäufer, in einem Elektro-Geschäft.

Um den Verkauf von Computern hatten sich aber

meistens die jüngeren Mitarbeiter gekümmert.

Heute sind der Sohn und der Enkel

von Bruno Programmierer.

Programmierer ist ein Beruf.

Die Aufgaben von Programmierern sind unterschiedlich,

aber sie befassen sich alle mit Computern.

Programmierer können zum Beispiel Apps entwickeln.

Das macht es aber auch nicht leicht für ihn.

„Wenn sie mir etwas vorzeigen, dann so schnell,

dass ich unmöglich mitkomme.“, sagt er.

Seine Ehefrau ist nicht zum Schnupperkurs mitgekommen.

Sie weigert sich, Geräte wie Smartphones

zu benutzen und ist deswegen daheim geblieben.

Bruno hingegen besitzt seit 2 Monaten

ein neues Smartphone.

Viele WhatsApp-Nachrichten hat er aber

noch nicht verschickt.

Durch den Schnupperkurs weiß er jetzt aber,

wie man mit der App Bilder verschicken kann.

Die Fragen, die von den älteren Menschen

gestellt werden, sind oft sehr genau.

Einige der Leute fragen, wie man Apps im

Smartphone hinzufügt oder entfernt.

Es wird auch gefragt, wie man Geburtstage

im Kalender vom Smartphone einträgt.

Älteren Menschen, die noch immer sehr

unsicher bei der Smartphone-Nutzung sind,

wird geraten, dem Bauchgefühl zu vertrauen.

Nachrichten wie „ACHTUNG! Sie haben einen

Virus, klicken sie hier“ sollen am besten

ignoriert werden.

Die Schnupperkurse sind gratis.

Informationen über Termine gibt es unter

der Internetseite www.fit4internet.at.

Man kann auch bei der Telefon-Nummer

0800-22 10 55 anrufen, die von Montag bis Freitag

von 10 bis 14 Uhr erreichbar ist.