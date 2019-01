Smartphone-Schnupperkurs: So ruft man die kleinen Helferlein

Im „ Kaffee digital“ sind alle Fragen willkommen. An einem Tisch werden Tablets ausprobiert, am anderen werden Erfahrungen mit WhatsApp und anderen Apps („kleine Helferlein“, wie sie ein Teilnehmer nennt) getauscht. Im Hinterzimmer machen sich Interessierte, die noch nie eins in der Hand hatten, mit Smartphones vertraut. Die Scheu, womöglich etwas falsch zu machen und deshalb lieber ganz die Finger davon zu lassen: Das ist für die Älteren die größte Bürde. Dabei wäre ein Smartphone mit Internetzugang für sie besonders hilfreich. Um mit den Kindern im Ausland über Videotelefonie Kontakt zu halten. Um Fotos austauschen. Um Bahntickets zu buchen. Oder um den Wocheneinkauf nach Hause zustellen zu lassen, wenn die Beine einmal nicht so mitspielen.

„Ich wollte meine Frau überreden mitzukommen“, erzählt Bruno (79). Er war 40 Jahre lang im Verkauf tätig, als die ersten Computer aufkamen, hätten sich aber die jüngeren Mitarbeiter darum gekümmert. Heute ist er quasi von Experten umzingelt, sein Sohn und Enkerl sind Programmierer. Aber wie so oft: „Wenn sie mir etwas vorzeigen, dann so schnell, dass ich unmöglich mitkomme.“

Und wo ist seine Ehefrau? „Daheim. Keine Chance. Sie verweigert diese ‚Wischi und waschi‘-Geräte, wie sie sagt, komplett.“ Herr Bruno hingegen ist auf dem neuen Smartphone, das er seit zwei Monaten besitzt, schon erstaunlich firm. Viele WhatsApp-Meldungen hat er noch nicht verschickt. Aber jetzt, wo er weiß, dass das Heftklammer-Symbol etwas anfügt, ist das Foto ratzfatz versendet.

Elfi und Werner sind seit 51 Jahren verheiratet, wischen aber getrennt. Ihre Smartphones sind akkurat mit Namensklebern gekennzeichnet – ein günstiges Partnerangebot hat sie verlockt.

Wäre noch das Problem mit Kontakten, wo zuvor nie welche waren. Tröstlich: Selbst der Profi muss suchen und wischt sich durch verschlungene Menüs. Dann steht endlich fest: Die Kontakte sind eine Favoritenliste, die das Handy von sich aus anlegt. Löschen kann man sie auch. Wenn man weiß, wo.