In Wien gab es im Jahr 2019 sehr viele Besucher

Im Jahr 2019 haben ungefähr 7,9 Millionen

Menschen Wien besucht.

So viele Besucher waren

in einem Jahr noch nie in Wien.

Die meisten kamen aus den Ländern

Deutschland, USA und Italien.

Es kommen aber auch immer mehr Menschen

aus Spanien und Frankreich nach Wien.

In Zukunft soll sich aber noch einiges

beim Reisen nach Wien verändern.

Laut Norbert Kettner soll das Reisen nach Wien

nämlich umweltfreundlicher werden.

Norbert Kettner ist der Geschäftsführer

von der Organisation „ Wien Tourismus“.

Bis zum Jahr 2025 sollen mehr Besucher

mit dem Zug nach Wien kommen.

Außerdem möchte Kettner, dass sich Besucher

mehrere Orte von Wien anschauen.

Die meisten Besucher sind fast nur

in der Wiener Innenstadt unterwegs.

Es gibt in Wien aber noch viel mehr zu sehen.