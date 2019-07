In Wien finden zurzeit einige Film-Festivals statt

Link zum Original-KURIER-Artikel

Momentan finden einige Film-Festivals in Wien statt.

Festivals sind größere Veranstaltungen.

Bei den Film-Festivals werden unterschiedliche

Filme an unterschiedlichen Tagen geschaut.

Die Filme finden im Freien statt.



Beim Festival „Cycle Cinema Club“ müssen die

Zuschauer selbst in die Fahrrad-Pedale treten,

um den Film zu sehen.

Durch das Treten von den Pedalen wird

Strom erzeugt und der Film wird abgespielt.

Ein Film wurde bereits am 13. Juli gezeigt.

Die nächsten Filme werden am 27. Juli

und am 24. August um 20 Uhr gezeigt.

Unter der Salztor-Brücke im 1. Bezirk

findet das Festival statt.

Der Eintritt zum Festival kostet nichts.

Mehr Informationen zum „Cycle Cinema Club“-Festival

findet man auf der Internet-Seite:

https://www.fahrradwien.at/event/sommerkino-cycle-cinema-club/

Beim „Stumm und Laut“-Festival

werden berühmte Stumm-Filme abgespielt.

Dazu gehören zum Beispiel „Speedy“,

„Der Fuhrmann des Todes“ oder „Sherlock Jr.“.

Stumm-Filme sind sehr alte Filme,

die keinen Ton haben.

Für die Filme wird es aber Live-Musik geben.

Bei Live-Musik spielen mehrere Instrumente

oder sogar ein Orchester zum Film.

Das Festival findet vom 22. August bis zum

24 August um 20 Uhr statt.

Die Stumm-Filme werden im 11. Bezirk

am Columbusplatz gezeigt.

Der Eintritt zum Festival ist kostenlos.

Mehr Informationen zum „Stumm und Laut“-Festival

gibt es auf der Internet-Seite: http://volxkino.at/

Der Architektur-Film-Sommer wird vom

Architektur-Zentrum Wien veranstaltet.

Der Architektur-Film-Sommer zeigt,

wie die Architektur mit dem

Klima-Wandel zusammenhängt.

Bei dem Festival werden Dokumentationen

und Kurz-Filme hergezeigt.

Die Dokumentationen und Filme sollen

dazu anregen, dass Menschen über die

momentanen Umwelt-Probleme reden.

Das Festival findet am 7., 14., 21.,

und 28. August um 20:30 statt.

Es befindet sich im 7. Bezirk am Museumsplatz.

Der Eintritt für das Festival kostet nichts.

Mehr Informationen zu dem Festival

findet man auf dieser Internet-Seite:

https://www.azw.at/de/

„Slash“ ist ein Horror-Film-Festival,

das jedes Jahr im September in einem Kino stattfindet.

Zum ersten Mal veranstalten die Organisatoren

ein Film-Festival draußen.

Bei dem Festival werden Filme von

unterschiedlichen Film-Richtungen gezeigt.

Gezeigt werden zum Beispiel Horror-, Fantasy-

und Science-Fiction-Filme.

Das Festival findet am 26. Juli um 21 Uhr,

10. August um 21 Uhr und am

23. August um 20:30 im 7. Bezirk

beim Museumsplatz statt.

Am 22. August befindet sich das Festival

dann im 2. Bezirk, im Augarten.

Der Eintritt ist beim Museumsplatz kostenlos.

Beim Augarten wird der Eintritt 8,50 Euro kosten.

Mehr Informationen befinden sich auf

der Internet-Seite: https://slashfilmfestival.com/

Auch bei „Schopenhauers Filmfestival“

werden Filme gezeigt.

Die Filme werden am 19. Juli und

am 26. Juli um 19:30, gezeigt.

Das Festival befindet sich im 18. Bezirk

im Café Schopenhauer.

Der Eintritt ist kostenlos, aber man kann

spenden, wenn man möchte.

Mehrere Informationen zu der Veranstaltung

findet man auf der Internet-Seite:

https://tscholli.uber.space/