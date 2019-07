In welchen Urlaubs-Ländern es am häufigsten zu Flug-Verspätungen kommt

Link zum Original-KURIER-Artikel

Die Fluggast-Helfer-Seite „AirHelp“

klärt Urlauber und Reisende über ihre Rechte

bei Flug-Verspätungen und Flug-Ausfällen auf.

AirHelp machte eine Untersuchung.

Dabei wurde herausgefunden,

in welchen Urlaubs-Ländern Flugzeuge

sehr oft Verspätungen haben.

Es wurden über 3 Millionen Flüge zwischen

31. März und 15. Juni untersucht.

Die Untersuchung wurde in 14 Urlaubs-Ländern

und in Österreich gemacht.

Herausgefunden wurde,

dass es in Tunesien

die meisten Flug-Verspätungen gab.

Tunesien ist ein Land in Nord-Afrika.

In Tunesien waren von insgesamt 4 700 Flügen

ungefähr 1 900 Flüge verspätet oder sie fielen ganz aus.



Danach kommen die Ländern Portugal und Ägypten.

Ägypten ist ein Land im Nord-Osten von Afrika.

Portugal und Spanien sind Nachbar-Länder

im Süd-Westen von Europa.

In Spanien waren Flug-Verspätungen am seltensten.

Österreich ist auf Platz 7,

dort war von ungefähr 3 100 Flügen,

knapp jeder 4. Flug unpünktlich.

Einige Urlauber haben Anspruch

auf eine Entschädigung.

Ab einer Flug-Verspätung von mehr als 3 Stunden,

oder wenn der Flug ganz gestrichen wurde,

kann man eine Entschädigung fordern.

Auf folgender Internet-Seite kann man überprüfen,

ob man Anspruch auf Entschädigung hat:

https://airhelp.com/de-at/